Macarena Vélez reveló que en “El Valor de la Verdad” que Paolo Guerrero la invitó a salir cuando él estaba soltero.

De acuerdo con lo que relató la modelo, el futbolista le envió un mensaje en Facebook, lo cual le sorprendió mucho a Macarena porque no podía verificar si era realmente el “Depredador”.

“ Me acuerdo de que en Facebook vi un mensaje que decía: ‘Hola, ¿Qué tal?, ¿Cómo estás?, y salía que era Paolo Guerrero. Yo decía: ‘Qué raro’. No sabía si era real o no ”, aseguró Vélez.

La modelo dijo que no estaba segura si se trataba de Guerrero, así que no aceptó la invitación.

“ Me dijo que quería conocerme y salir. Él estaba soltero en esa época y le dije que no le creía que era Paolo. Le dije que no confiaba. Me asusté y no seguí ”, expresó.

Por su lado, Giancarlo Cossio, amigo de Macarena Vélez y uno de los invitados al programa, afirmó que Paolo Guerrero sí invitó a salir a Macarena Vélez.

“ Sí claro, solo que ella no confiaba porque era Facebook. Él no es mi amigo, mi amigo es Carlos Zambrano. A Paolo lo conozco de hola y chau. Ella me lo contó tiempo después ”, señaló.