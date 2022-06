Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, reapareció en sus redes sociales para pronunciarse explícitamente sobre el contenido del programa ‘Amor y Fuego’, criticando a sus conducltores: Rodrigo González y Gigi Mitre.

La señora Celia advirtió a los conductores de Willax TV que dejen de usar la imagen de su pequeña nieta para realizar notas para su programa.

“Ahora todo es irrelevante ¡No hay argumentos! Dejen de mentir, ahora todo se ve jurídicamente. ¡Qué descaro! No hablen de la bebé para hacer su programa, ustedes no saben nada”, escribió bastante molesta.

Melissa Paredes señaló que no sabía que su madre Celia Rodríguez se presentaría en el programa que conduce Ethel Pozo para hablar de la situación legal que tiene su hija con su exesposo Rodrigo Cuba.

Según detalló Samuel Suárez, Melissa Paredes intentó contactarse con su familia y también llamó al productor de ‘América Hoy’.

“Ella no lo autorizó, no sabía que su mamá se iba a presentar, incluso cuando la vio en vivo, se comunicó con el productor de ‘América Hoy’ para hacerle el escándalo de la vida, le intentó reventar el celular con su hermana a su madre, pero obviamente no contestaba, fue a requintarle después por qué había salido en televisión a exponerse en este caso”, manifestó.

