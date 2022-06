No se queda callada. Fiel a su estilo, la conductora de “Magaly Tv La Firme”, Magaly Medina, respondió a las declaraciones de Jazmín Pinedo, emitidas la mañana de este 20 de junio, sobre la cantidad de rating que recibe su programa diariamente.

Jazmín Pinedo se enfrenta a Magaly Medina

“A usted la revolcaba toda la vida ‘Al fondo hay sitio’ antes y hoy la revuelca ‘Luz de Luna’, usted no es la líder de su horario”, pronunció la conductora de “+Espectáculos” en respuesta a los ataques de Medina.

Frente a estas declaraciones, la popular “urraca” negó dicha situación y aseguró que su programa amenaza a los programas de América Televisión.

“Como yo me les acerco muy peligrosamente siendo líder en mi horario, porque lo soy, soy el programa más visto de espectáculos en la televisión nacional y en mi horario de 9:45 a 11 de la noche soy una líder y eso no es una mentira, todos lo saben (…) Eso es lo que envidia América Televisión, la platita, tiene grandes producciones donde invierte un montón de dinero y que no le son tan rentables”, afirmó tajantemente.

Magaly Medina: así responde su hijo a las críticas hacia la conductora (VIDEO)

Responde fuerte y claro. La conductora de televisión Magaly Medina se refirió a la relación que mantiene con su hijo Gianmarco Mendoza Medina.

La popular ‘urraca’ aseguró que su hijo se siente “orgulloso” de ella, durante la última emisión de su programa, y rechazó las críticas de la también presentadora Jazmín Pinedo, quien hizo alusión a su hija con Gino Assereto en medio de su respuesta a la periodista.

“Mi hijo durante toda su vida, porque él ha vivido mi época más polémica, se ha sentido orgulloso de su madre”, manifestó.

En otro momento, la conductora del programa “Magaly TV La Firme” dejó en claro que a pesar de que a su hijo “no le guste salir en fotos” ni frente a cámaras, eso no implica que no reciba su apoyo.

“Ahora mismo dice, cuando escucha hablar de mí, cuando ve los periódicos, la televisión, dice: ‘Esta bitch es mi madre’”, afirmó Medina sobre su único hijo.