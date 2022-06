No se calló nada. La conductora de televisión Magaly Medina respondió a los cuestionamientos de su colega de América Espectáculos, Jazmín Pinedo, luego que criticara una entrevista a Jefferson Farfán.

La presentadora de Magaly TV La Firme respondió a las críticas de la modelo, quien la acusó de “retrógrada” y de realizar “comentarios machistas”.

“Realmente la entrevista de Farfán, y esto no es que me esté tirando los jamones ni esté siendo soberbia, pero la entrevista de Farfán realmente se ha visto en este programa. Nosotros sí tenemos dos dígitos, sorry Jazmín”, arremetió la popular ‘urraca’.

Productores de TV concuerdan que Magaly Medina es pésima entrevistando, según Jazmín Pinedo

En la última edición de su programa en América TV, Jazmín Pinedo no tuvo pelos en la lengua al responderle a Magaly Medina sobre sus criticas hacia su entrevista a Jefferson Farfán. La también modelo comentó que la conductora de TV es la peor entrevistadora del país.

“Me voy a dirigir a una de las peores entrevistadoras de este país, y eso no lo digo yo, lo dicen sus productores que en algún momento han trabajado conmigo. Mil disculpas chicos por la infidencia”, empezó diciendo Jazmín Pinedo.

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy, yo al público le he hablado de mis virtudes y defectos siempre. Claro, como ella es la más egocéntrica, es la dueña de la verdad, la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Le digo ‘tía’ con todo el cariño que usted se merece, qué equivocada que está”, añadió Pinedo.