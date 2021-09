Revuelo causó en el mundo del espectáculo el posible final de la amistad entre Magaly Medina y Rodrigo González. La conductora aclaró el panorama en un live de Instagram evidenciando que sí se encuentra distanciada de “Peluchín”.

La periodista recibió una consulta en referencia al tema y no la esquivó. Pensó las palabras precisas y contestó mientras era maquillada. Así, se sinceró con sus seguidores.

“No sé, creo que amigos son los que están cercanos a mí de hace mucho tiempo. Con él hablábamos hasta hace algunos meses atrás por chat, pero no nos veíamos. Creo que yo no sé lo que pasa en su vida y él no sabe de lo que pasa en la mía hace muchísimos años”, comentó.

Asimismo, remarcó que es normal que los caminos de las personas vayan por rumbos distintos ante la posibilidad de que surjan metas diferentes.

“Una pena, ¿no? Pero a veces es así. Los amigos crecen. Es como las parejas. Si uno crece más que el otro o tiene metas diferentes, los caminos se bifurcan y se dejan de ver. No es por falta de cariño ni nada, sino porque así es la vida”, indicó.

Magaly y Rodrigo se mostraban más unidos durante la etapa en la que ambos coincidieron en Latina. En una de las emisiones de su programa en dicho canal, ella recibió palabras de elogio de parte de “Peluchín”. Actualmente, parece que ver una imagen así tendrá que esperar.