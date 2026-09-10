Magaly Medina volvió a referirse a la relación de Micheille Soifer con el cantante cubano Gleysom Reñé. Tras escuchar las declaraciones de la artista sobre su romance, la conductora cuestionó sus decisiones sentimentales y sostuvo que aún estaría lidiando con situaciones vinculadas a sus relaciones pasadas.

Las declaraciones de la cantante se dieron durante una entrevista con Andrea Llosa, donde Micheille habló sobre su actual pareja y respondió a las comparaciones con sus exparejas. Al analizar sus respuestas, Magaly consideró que la artista continuaría repitiendo ciertos patrones en sus relaciones sentimentales.

“ Micheille Soifer habló también de su nueva pareja, y yo creo que en algo sí ella todavía no rompe patrones. Creo que su nivel de autoestima es tan bajo que siempre está buscando personas que no están, digamos, que no están dándole lo que ella aporta a una relación ”, sostuvo la ‘Urraca’.

La conductora arremetió nuevamente contra la cantante y señaló que, en sus relaciones, Micheille Soifer asumiría un rol de mayor responsabilidad. Desde su perspectiva, la artista terminaría llevando gran parte del peso del vínculo y dando más de lo que recibe de sus parejas.

“ Siempre ella tiene que ser la que está al mando de la relación, la que mantiene la relación y aun así, que si los has mantenido, que si los has apoyado, que si les has dado gustos, todavía encima te agreden, te humillan, te golpean, no pues. Entonces, hay que superar y sanar esas ideas ”, señaló.

Micheille Soifer recuerda salvaje agresión de su expareja Kevin Blow: “Era muy cruel”

Micheille Soifer habló sobre sus experiencias en el amor y recordó las relaciones que marcaron de manera negativa su vida. La artista mencionó a tres de sus exparejas, a quienes calificó como “vagas” por las situaciones que atravesó junto a ellas.

El testimonio de la intérprete permitió conocer episodios de violencia física que, según relató, mantuvo en reserva durante varios años. Sus declaraciones revelaron detalles hasta ahora poco conocidos sobre las difíciles experiencias que atravesó en sus relaciones sentimentales.

La cantante calificó al dominicano Kevin Blow como el hombre más dañino de su vida y recordó los episodios de violencia que sufrió durante su juventud, cuando mantenía una relación con su primer novio.

“ Me casé con mi primer enamorado, no fue un buen chico. Esa fue la primera vez que me pegaron. Él odiaba que cantara y recuerdo que para un cumpleaños de mi papá, me dijo: ‘Vamos adentro’ y me sacó el ancho. Como todo el mundo estaba en plena jarana, ni se enteraron ”, sostuvo en el podcast de Andrea Llosa.

Al referirse a su relación con el modelo, la exintegrante de programas de competencia recordó los episodios de violencia que experimentó durante la convivencia y detalló las difíciles situaciones que atravesó en aquella etapa.

“ Él fue el peor, ha sido una persona muy mala en mi vida. En un departamento al que me había mudado con mi papá, me arrastró de los pelos por todo el lugar y me golpeó con puñetes y correazos. Era muy cruel ”, señaló.