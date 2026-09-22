Magaly Medina cuestionó a Rafael Cardozo luego de que el brasileño enviara un mensaje a su expareja Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, tras su matrimonio. Durante su participación en Esto es Guerra, Cardozo aprovechó para desearle felicidad a quien fue su pareja.

Sin embargo, la periodista señaló que lo hecho por Cardozo fue innecesario y, desde su punto de vista, algo burlesco, saliendo que Carol Reali ya formó su familia con otro hombre y está embarazada.

“ Ya tu ex ya se casó, está esperando bebé, vive en otro país; ¿para qué hablar de ella? No tiene sentido. Ella no necesita un mensaje de ‘Sé feliz’. Nada. Ya debería quitarse la palabra ‘Cachaza’ de la boca. Sin mencionarla quedaría mejor porque ese tono burlesco no está bien ”, indicó la ‘Urraca’.

“ Le hiciste perder diez años de su vida. Ha encontrado a otra persona, con quien ha hecho su familia; déjala en paz y date golpes de pecho si de algo te arrepientes (...) Decirle: ‘Sé feliz’, me parece el tono bastante burlón ”, agregó.

Rafael Cardozo sobre la boda de ‘Cachaza’ y André Bankoff: “Sé feliz”

Rafael Cardozo volvió a pronunciarse sobre el matrimonio de Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, con el actor brasileño André Bankoff. Esta vez, el modelo protagonizó un momento emotivo durante una emisión de ‘Esto es Guerra’, donde sorprendió al dirigirse a su expareja y hacerle un particular pedido.

La escena tuvo lugar en el mismo set donde comenzó su historia de amor con su compatriota, relación que se prolongó por casi 11 años y en la que incluso llegó a pedirle matrimonio, aunque la unión finalmente no se concretó. Sus declaraciones generaron una efusiva reacción entre los integrantes del reality, quienes se acercaron para abrazarlo y ‘consolarlo’.

Cardozo ya se había referido anteriormente al matrimonio de ‘Cachaza’; sin embargo, esta vez llamó la atención por el tono emotivo de sus palabras durante una dinámica de ‘Esto es Guerra’.

“A ti, Cachaza. Nunca nos hablamos, ni por un mensaje de texto, pero te deseo lo mejor con tu nueva vida con tu esposo, con el hijo de ustedes que está por venir”, declaró en un inicio.

“Yo no tengo ninguna crítica que hacer durante todos estos 10 años. La gente cree que no funcionó; yo creo que funcionó 10 años”, agregó.

Finalmente, visiblemente conmovido, Rafael Cardozo le dedicó unas palabras a su expareja y le deseó felicidad en esta nueva etapa.

“Pero te deseo lo mejor, y quiero cerrar con la frase de un gran amigo mío, que también dedicó esa frase a su ex, y también te voy a dedicar a ti: ‘Sé feliz’”, finalizó.