En la última edición de “Magaly TV: La firme”, Yahaira Plasencia y Sergio George fueron los invitados de la noche. Es así que la salsera tuvo tensos momentos con Magaly Medina.

Uno de ellos se dio antes que la expareja de Jefferson Farfán cantara en vivo su nuevo tema.

“Te voy a cantar a ti y para todas las parejas que terminan y vuelven... Uy sí, ella volvió, pero bueno, yo no tomo el café dos veces y está bien”, comentó la salsera entre risas.

Ante la broma de la salsera, Medina reaccionó con fuerza pues hace un par de meses anunció su separación y su regreso con su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

“Ese es el marido con el que me casé. Además, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido. Solo te estoy respondiendo, yo no le puse los ‘cachos’ a mi marido y él tampoco me los puso. Así que solo me tomo el café de mi marido”, señaló la presentadora en referencia a la supuesta infidelidad de Plasencia a Farfán.

Plasencia no se esperaba dicha respuesta y solo atinó a decir “el que se pica, pierda”, frase que ambas se repetían desde el inicio de la entrevista.

