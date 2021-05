Magaly Medina aclaró que su próximo viaje a Miami no es para ver a su aún esposo, el notario Alfredo Zambrano. Su aclaración vino después de que Daniela Darcourt le preguntara, durante una visita que hizo al programa Magaly TV: la firme, por qué viajaba constantemente a dicho país.

Al ser consultada sobre si se puso nerviosa por las preguntas de la intérprete de “Señor Mentira”, Medina sostuvo que entre ambas hay mucha “química y confianza”.

“Estuvo muy divertida la entrevista con Daniela, es que entre la dos hay ‘química’ y como ya nos hemos tratado a raíz del video que grabó con Alfredo, yo la veo como una hermanita menor y por eso la confianza para hablar”, comentó la periodista al diario Trome.

La figura de ATV descartó viajar a Miami con su aún esposo, pues asegura no tener “nada con él”.

“Creo que se malinterpretó lo que ella dijo, incluso lo comentamos cuando vimos lo que había rebotado en redes sociales. Daniela me vacilaba porque sabía de mi viaje, pues cuando voy para allá me reúno con mis amistades y la paso bien. Me estoy integrando nuevamente, Miami es una ciudad que me da mucha paz, pero no me voy a ver con mi esposo allá, mi vida continúa, sigue, pero sola. Tampoco voy a viajar con él, que eso quede clarísimo, no tengo nada con él”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina señaló que no sabe si el tiempo la volverá a unir a Zambrano, mientras tanto ella prefiere continuar con su vida porque ha decidió “no parar por nada ni por nadie”.

“No sé si el tiempo decidirá o no, yo sigo para adelante nuestra vida es tan corta que hace mucho tiempo decidí no parar por nada ni por nadie, sigo mi camino. En la vida vinimos par ser felices y si no encuentras estabilidad o felicidad en una relación vas para adelante, en algún momento la encontrarás. Soy una enamorada de la vida y del amor, soy una romántica incurable, creo en las historias de amor y si una historia de amor se cerró para mí, pues se abrirá otra, así es la vida, cuando menos de te lo imaginas las cosas pasan y siempre es por algo bueno, porque la vida te quita, pero también te da”, comentó.

