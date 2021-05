Magaly Medina sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al protagonizar una sensual foto en la que aparece en body y con un look diferente al que tiene acostumbrado a sus televidentes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la polémica conductora de televisión compartió la instantánea donde aparece sonriente y con el cabello totalmente ondulado.

“Deja que tu sonrisa cambie al mundo, pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa”, fue la leyenda que escribió Magaly Medina para acompañar su sexy fotografía.

Aunque algunos personajes de la farándula peruana no tardaron en halagar el nuevo look de Magaly Medina, varios de sus seguidores no se mostraron a favor de su osado look y hasta se animaron a compararla con la cantante Judith Bustos, más conocida como la ‘Tigresa del Oriente’, o con la popular ‘Doña Florinda’.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

“Te pareces físicamente en esta foto a la tigresa”, “Maga el cabello lacio te resalta mejor”, “Parece doña florinda” y “Pensé que era la tigresa del oriente”, son algunos de los comentarios que se leen en la popular red social.

Cabe mencionar que hasta el momento su fotografía cuenta con más de mil comentarios y más de 37 mil ‘Me gusta’.

Magaly Medina llama “mentirosa” a cantante de ‘Explosión Iquitos’

La conductora de televisión, Magaly Medina, no dudó en tildar de “mentirosa” a la cantante del grupo ‘Explosión de Iquitos’, Linda Caba, luego de ver las explicaciones que dio tras ser captada cantando en restaurantes de Iquitos con gran asistencia de público.

Tras ello, la popular ‘Urraca’ arremetió contra Linda Caba y aseguró que se ha desubicado con el éxito de la canción “No sé”.

“¿Cuándo se levantaron en el Perú las medidas de bioseguridad? (...) Es totalmente mentira lo que esta chiquita está diciendo. Incluso hemos hablado con la Municipalidad y nos han dicho que hasta han clausurado locales por realizar estos eventos”, manifestó la conductora de televisión.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina asegura que ya dijo todo sobre su separación

ZONA POPULAR | Magaly Medina asegura que ya dijo todo sobre su separación