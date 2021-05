Judith Bustios, conocida popularmente como la Tigresa del Oriente, dio a conocer que pasó momentos tensos luego que recibiera un resultado erróneo de una prueba de coronavirus (COVID-19).

La intérprete de “Un nuevo amanecer” contó que se realizó un examen de descarte en una conocida clínica y dio positivo. El resultado no solo le causó una gran preocupación, sino también extrañeza.

“Fui a una clínica, me sacó una prueba positiva, casi me da el ataque. Si yo hubiera estado con mi corazoncito delicado me daba un paro cardiaco porque me asusté. Yo ya pasé por ese tema. Yo ahora estoy sana no me duele nada, la espalda, la cintura ya no me duele porque tomo vitaminas, medicina”, señaló al diario El Popular.

Tras los resultados, sus hijos decidieron realizarle una nueva prueba de hisopado y el resultado fue negativo.

“Para que me den un estado positivo me puse mal. Mis hijas se asustaron. ¿Cómo era posible? pero lo que más me llamaba la atención es que no tenía ningún síntoma. Así me fui a EsSalud y le dije a mi doctor [...] No tenía nada. Me hicieron un hisopado y salió negativo”, manifestó.

La reconocida artista contó que se alista para recibir el próximo 18 de mayo la vacuna contra el coronavirus.

