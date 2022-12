La conductora de “Magaly Tv La Firme” agradeció las palabras de apoyo de Rodrigo González tras haber perdido un juicio contra el actor Lucho Cáceres.

El conductor de “Amor y Fuego” se mostró indignado ante las amenazas de algunos personajes del espectáculos, como John Kelvin y Kike Suero, que insinuaron con demandar a la presentadora de televisión por haber sido presuntamente difamados.

“Ahora se junta toda esta horda de ‘damnificados’ a intentar mezclarse. Maltratadores de mujeres, como en el caso de John Kelvin, con maltratadores de reporteros, como en el caso de Lucho Cáceres. (...) Creo que la gente no es tonta y se darán cuenta de quién es quién. Y desde aquí, en este caso, toda mi solidaridad con Magaly”, expresó González.

Al respecto, Medina se mostró agradecida por el apoyo que le brindó el popular “Peluchín”. “Esto es algo que tenemos que hacer entre comunicadores”, indicó.

“Yo creo que nosotros somos el gremio más desunido que hay, pero es bueno saber que Rodrigo González hoy se solidarizó conmigo. (...) Creo que su opinión es lo más clara y de lo más transparente. Dibuja totalmente la situación que personas, como él y como yo, vivimos”, agregó la conductora.

Magaly advierte que seguirá hablando de Lucho Cáceres pese a que perdió juicio contra el actor

A través de la pantalla de ATV, la presentadora de televisión advirtió que seguirá hablando del actor peruano pese a perder juicio.

“Dicen que no puedo hablar de Lucho Cáceres. ¿Por qué no podría hablar de Lucho Cáceres? ¿Quién me lo ha prohibido? Soy una periodista que tiene libertad de opinión. Este es un canal donde se me permite hablar y no tengo mordaza”, expresó Medina en su programa.

TE PUEDE INTERESAR