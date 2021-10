La conductora Magaly Medina aseguró que en caso se entere de una eventual infidelidad por parte de su esposo, el notario Alfredo Zambrano, no lo perdonará ni aguantará tal como lo hace -según dijo- la cantante Paula Arias con el futbolista Eduardo Rabanal.

Y es que la artista dio a entender en el programa “América Hoy” que Magaly Medina la critica, pero que ella también retomó la relación con el notario.

Ante ello, la conductora de espectáculos, aseguró que la separación que tuvo con su esposo no fue por una infidelidad, y que en caso eso suceda no lo perdonaría y se pronunciaría en público.

“Paula está picona y fastidiada, y defiende a capa y espada al novio. Por si acaso, yo nunca he perdonado cachos, mi comunicado no fue por cachos”, aseguró Magaly Medina.

“(A) La primera que a mí me pongan los ‘cachos’, que a mi me adornen, eso será titular de primera plana con foto, video y todo, y será el tema de la sobremesa durante dos semanas o un mes entero. Entonces, cuando tengan algo contundente para mostrarme y decirme en mi cara pelada: ‘cachuda’, si hay esa contundencia, no seré pues yo la que esté acá haciendo el papel de Paula, haciendo ese ridículo horrible. Tengo mucho más dignidad que Paula Arias”, refirió.

Además, la conductora de espectáculos aseguró que su esposo Alfredo Zambrano ya está advertido. “Además, en mi casa mi marido ya sabe”, agregó Magaly Medina.

