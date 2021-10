La conductora de televisión Magaly Medina reveló, en conversación con Laura Borlini en ‘Magaly TV: La Firme’, que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, nunca le fue infiel.

“Yo también opino lo mismo, a mí no me pusieron los cachos, por lo menos en esta relación. Por lo menos cuando he estado casada, no me han puesto y eso que detectives graduadas somos”, afirmó la popular ‘Urraca’ en el mencionado espacio de ATV.

Borlini también se animó a contar detalles sobre su nueva relación amorosa que inició luego de un año de poner punto final a su romance con su expareja.

“Yo creo que nunca. Cuando ustedes me llamaron, yo ya tenía meses separada. Si hubiera visto lo de Melissa antes, al toque declaraba porque lo ampayan y creen que le he sacado la vuelta”, manifestó.

“La vida es una sola. Yo terminé mi relación como una señora, esperé un año y encontré el ideal Yo creo que con la experiencia ves más rápido”, añadió.

