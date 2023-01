Magaly Medina aprovechó la oportunidad para opinar sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo y recalcó que tuvo la razón desde un principio, de que la hija de Bárbara Cayo no tenía la suficiente para ganar el certamen.

A la popular ‘Urraca’ no le bastó con mencionar que la modelo “no tenía vocabulario”, sino también la comparó con la ex Miss Perú 2020, Janick Maceta. Mediante su cuenta oficial de Instagram, Medina compartió un video de una supuesta reacción de ella viendo el Miss Universo y escribió: “ Lo dije. No tenía ni actitud ni carisma y menos vocabulario. ¡Quedó fuera de las 5! Janick Maceta fue más ”.

Bárbara Cayo y su reacción tras críticas de Magaly a Alessia Rovegno

A través de una entrevista con el programa “¡Siéntese quien pueda!”, Bárbara no dudó en salir al frente a defender a su hija de las críticas previo a conocerse los resultados del certamen de belleza. Asimismo, fue consultada por las fuertes críticas de Magaly Medina.

“Acá no hay detractores, aquí hay Perú unido cara***, ya déjense de tonterías, yo voy a ser su mamá aquí, déjense de tonterías, somos un país unido, somos un país multicultura, mutiracial con mucho amor, tenemos muchas cosas lindas como para estar peleando”, respondió; sin embargo, no dio un mensaje directo para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.