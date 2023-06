En la última edición de su programa, Magaly Medina arremetió contra Amor y Fuego y sus conductores, por transmitir casi en su totalidad la entrevista a Youna, expareja de Samahara Lobatón, sin darle los créditos correspondientes.

“Eso de agarrar el trabajo que nos ha contado y (solo) poner ATV chiquitito, eso se llama robo, eso se llama ser un delincuente, un ratero televisivo”, expresó furiosa Magaly Medina.

Luego continuó con: “pasan toda la entrevista que nos ha costado días de negociación, y, sin embargo, otros dicen ‘nosotros rebotamos la entrevista y gratis’”, reclamó la ‘Urraca’ y consideró esto una falta de respeto al trabajo de sus periodistas.

Además, la conductora de TV aseguró que hay personas que “no trabajan y que solo llegan a que los maquillen”.

“Hay gente que no trabaja, que llega cinco minutos antes a su programa para que lo maquillen, que no saben lo que es sudar la gota gorda en la calle, tratando de conseguir una nota, que jamás ha hecho trabajo de reportero porque todo se lo regalaron. Yo no tuve madrina”, añadió.

Te puede interesar