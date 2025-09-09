Magaly Medina arremetió contra Guillermo Dávila durante su programa. La periodista recordó que la lucha de la madre de Vasco Madueño para que el artista le dé su apellido al joven.

“ Hay una cosa que me desagrada de Guillermo Dávila. No es su panza ni que no tenga voz. Lo que a mí me cae mal es esa postura que tuvo, que no es disculpable ni perdonable: el hacer sufrir a Vasco y a su madre por muchos años ”, indicó la “Urraca”.

“ Nosotros acompañamos a la madre de Vasco en largos procesos, una mujer que se enfermó de cáncer luego de buscarle un apellido legal para su hijo y se topó siempre con un corazón duro y frío como el de Guillermo Dávila ”, agregó.

Para Medina, Dávila habría utilizado a su hijo para atraer gente a su concierto.

“ Ahora recién se quiere mostrar como dadivoso, amoroso, con ese hijo que negó, todo porque tenía unas presentaciones y tenía que llenar un escenario y tenía que traer gente para su concierto. A mí ese tipo de gente, con esa catadura moral, no me gana porque solo un día le dijo: ‘Hijito compartamos el escenario’. Yo creo que de alguna forma él utilizó a su hijo para traer gente a su concierto y como acá somos desmemoriados ”, resaltó la conductora de TV.

Por su lado, Guillermo Dávila se pronunció en “Todo se filtra” sobre las críticas de Magaly Medina por su aparición en el programa “La Noche Habla”, luego de ver que el cantante le “coqueteaba” a Tilsa Lozano.

“Qué patético este hombre. ¿Han visto que ha venido a hacer un concierto? Pero el hombre está barrigón“, refirió la periodista.

“¿Tendrías las ganas de ir al programa de Magaly Medina? Ella te ha criticado esta semana por tu peso, porque te olvidaste la letra. ¿Irías a sentarte con ella?“, fue lo que le consultó “Metiche”.

“ No por Dios, yo soy feliz, así como soy. (¿Pudiste ver lo que ella dijo?) No, no, me hablan, pero yo digo: ‘Ah, qué bien’. No lo vi, me tratan de narrar y cambio el nombre, prefiero ‘chamuyar’ “, contestó el artista.

“ Yo fui una vez y todo el mundo me decía: ‘Cuidado, cuidado’, pero yo fui. Me sentí muy bien, perfecto, muy respetuosa y todo. (¿Pero ahora, con lo que ha comentado, irías?) Yo también iría, ¿cómo no? “, dijo con una sonrisa.