Tras el lanzamiento de la canción Mala amiga, interpretada por Marisol y Yahaira Plasencia, Leslie Shaw reaccionó con fuertes críticas hacia el videoclip. “

¿Quién ha dirigido esa mie...? Le habrán dicho que va a salir más lindo que Hay niveles y mira esa mie...”, comentó para las cámaras de Magaly TV: La Firme.

La artista cuestionó el vestuario y la coreografía usados en el clip. “La ropa está fatal, se ve bien corriente y la Marisol se ha engordado un poquito, ¿no? La misma coreografía al Dile que no”, expresó, dejando entrever que la propuesta no cumplió con sus expectativas.

Respecto al contenido del tema, Shaw señaló que la canción estaría dirigida a ella. “No sabía que yo era tan importante, en verdad, para que me dediquen una canción, porque Marisol también estaba haciendo puro cover antes de Hay niveles. Nunca fuimos amigas”, aseguró.