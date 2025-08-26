Maju Mantilla atendió a las cámaras de “Amor y Fuego” luego de su separación anunciada a través de un comunicado por su esposo Gustavo Salcedo.
La conductora de televisión fue abordada y dicho programa le consultó lo siguiente: “Gustavo hizo la publicación y tú no, eso sorprendió”.
Tras ello, Mantilla indicó que no hablará sobre el tema y pidió respeto.
“Hoy hablé del tema en el programa y dije que no iba a hablar y quiero que respeten eso y agradezco eso y espero que respeten mi decisión”, manifestó la exreina de belleza.
El reportero le recordó el “ampay” del 2023, cuando su esposo fue visto ingresando a un gimnasio de un hotel con otra joven.
“Lo que no quiero es hablar más del tema, me vas a perdonar”, agregó.
Sin embargo, el periodista insistió en consultarle respecto al tema: “Esto generó críticas y han hablado de una infidelidad, incluso Gustado a pedido respeto para ti”.
“Yo no voy a hablar y en general respeto para todos, para él y para mi familia”, respondió la exreina de belleza.
