Luego de revelar los episodios de violencia que vivió al lado de César Vega en “El Valor de la Verdad”, Suheyn Cipriani fue “ampayada” por las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme”.

La modelo fue captada besándose con un sujeto en una discoteca.

Según el avance del programa de Magaly Medina, se aprecia a la exreina de belleza bailando con este hombre y luego ambos se besan.

“ La miss Suheyn más cariñosa que nunca con sujeto. Bailan, perrean y se besan ”, se escucha en el adelanto de “Magaly TV: La Firme” de este lunes 25 de agosto.

Suheyn Cipriani tras pedido de perdón de César Vega: Muchas de las cosas pasaron cuando él estaba sobrio

Luego de las declaraciones de César Vega, Suheyn Cipriani se pronunció a través de sus redes sociales y afirmó que muchas de las cosas que vivió a su lado ocurrieron cuando el salsero estaba sobrio.

“Muchas de las cosas que pasaron él estaba sobrio, no estaba ebrio, era su forma de ser. Yo lloraba muchísimo”, recordó la modelo.

“Cuando una persona te hace mucho daño y tú logras salir de eso, ya no hay esa dependencia emocional, ves las cosas claras, y dices como una persona me puede humillar tanto y hacer sentir tan mal”, agregó.

La exreina de belleza aseguró que no desea volver a hablar del tema, pues espera que el padre de su última hija cambie.

“Espero que algún día sane y cambie”, concluyó.

