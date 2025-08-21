Maju Mantilla y Gustavo Salcedo pusieron fin a su relación, una noticia que sorprendió a sus seguidores. La confirmación llegó por parte del propio empresario, quien anunció el término de su matrimonio a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Pero llamó la atención que a pocas horas antes del anuncio, ambos aparecieron juntos en una romántica publicación en la cuenta de Instagram de Aquamare, el hospedaje que administran en Zorritos.

El clip difundido en dicha plataforma, la expareja aparece sonriente y disfrutando lo que parecían ser unas vacaciones en la playa. La publicación estuvo acompañada de un mensaje que resaltaba la aparente complicidad entre ambos: “ Creemos que las mejores historias empiezan así: Tú + yo + escapada a la playa ”.

Esposo de Maju Mantilla anuncia separación: “Agradezco el tiempo compartido juntos”

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminaron su matrimonio luego de varios años juntos. Dicha noticia fue confirmada por el empresario mediante un comunicado en redes sociales, donde aclaró que pese a la separación, ambos seguirán siendo padres responsables por el bien de sus hijos.

De acuerdo con Salcedo, esta decisión fue tomado tras varios meses de reflexión, emociones fuertes y una conciliación firmada por ambas partes.

Aunque se sabía que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estaban intentando salvar su matrimonio tras la polémica ocurrida en 2023, finalmente han decidido poner fin a su relación.

Ayer, miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo dio a conocer el fin de su matrimonio en sus historias de Instagram.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, escribió al inicio.

En ese sentido, el empresario le agradeció a Maju Mantilla por los años compartidos.

“Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos”, agregó en su comunicado.

Finalmente, Salcedo aclara que no brindará más declaraciones al respecto: “Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”.

Comunicado de Gustavo Salcedo