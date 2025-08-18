Melissa Klug sorprendió luego de publicar un mensaje en sus redes sociales tras las declaraciones de su hija Samahara Lobatón, quien reveló varios detalles de su vida en “El Valor de la Verdad”.

“He probado (droga), pero para eso estaba ‘Hitler’, mi mamá, ella te volteaba. (...) Lo necesitaba. (...) (¿Te daba duro?) Sí. (¿Con qué? ¿Con correa, con chancleta?) No necesitaba nada de eso. (Puñetazo limpio). Tiene la fuerza de un hombre, literalmente”, indicó la influencer en el programa conducido por Beto Ortiz.

Tras estas confesiones, la empresaria publicó en su Instagram un inesperado mensaje, que se podría interpretar como un presunto mensaje para su hija.

“ Mi hija no es una extensión de mí: Ella no copia mis silencios, los rompe. No sigue un guion, escribe su propia historia. No quiero que sea como yo. Quiero que sea más libre que yo, más segura que yo, más paciente que yo, más firme que yo, más fiel así misma que yo ”, se lee en la publicación.

“ Porque ella no vino a continuar mi historia o a repetir mis patrones. Vino a crear la suya y yo tengo el privilegio de verla florecer en primera fila ”, concluyó.

Samahara Lobatón revela que gana hasta S/40.000 al mes como influencer

El regreso de Samahara Lobatón a El Valor de la Verdad generó gran expectativa entre los televidentes, especialmente luego de que la ex chica reality revelara lo que gana como influencer en redes sociales.

En medio de la entrevista, Beto Ortiz fue directo al consultarle cuánto dinero percibe por su trabajo en campañas digitales y publicidad. Al inicio, Samahara evitó dar cifras exactas y se limitó a responder: “Muy bien, para vivir en paz”. Sin embargo, terminó confesando que sus ingresos pueden variar de manera considerable.

Según contó, en un “buen mes” puede llegar a generar hasta S/40.000, mientras que en un “mal mes” sus ingresos bordean los S/10.000. La revelación dejó impactado al conductor, quien no dudó en bromear: “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?”, en alusión a la presidenta del Perú.

Ante el asombro, Lobatón aclaró que no siempre sus ganancias son tan elevadas, pues dependen de la temporada y de la demanda de campañas publicitarias. “No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también ha habido temporadas feas”, señaló.

Ortiz, sorprendido, se animó a calcular que con seis meses buenos y seis malos, la influencer podría estar percibiendo alrededor de S/300.000 al año. Entre risas, Samahara respondió: “No siempre”, dejando en claro que sus ingresos fluctúan constantemente.

La confesión encendió las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar a la cifra que, para muchos, resulta inesperada en comparación con otros rubros profesionales.