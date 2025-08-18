Youna, expareja de Samahara Lobatón, se pronunció luego de las declaraciones de la madre de su hija en “El Valor de la Verdad”.

De acuerdo con el barbero, la hija de Melissa Klug mintió en sus declaraciones en el programa conducido por Beto Ortiz.

Poco después de que terminara “El Valor de la Verdad”, Youna decidió compartir algunas publicaciones en sus historias de Instagram.

“ Yo si tengo muchas pruebas, te pedí que me mantengas alejado de la televisión muchas veces, así como las veces que intente separarme de ti durante los torturantes 5 años juntos y ¿mientes diciendo que no me quería ir? Es vergonzoso salir en TV por esto, no te sientas famosa ", fue lo que escribió el barbero.

Barbero le manda contundente mensaje a Samahara Lobatón. (Foto: Instagram)

En ese sentido, la expareja de Samahara contó que estaría recibiendo amenazas desde que la menor hija que tiene con la influencer viajó a su encuentro.

“ Estos son los últimos 4 días con Xianna, a pesar de que mi hijita no se quiere ir porque estamos disfrutando el tiempo juntos, tiene que volver porque un permiso legal pone en riesgo a mi familiar que trajo a mi hija porque desde que llegó, no dejan de amenazarnos. Tengo mucho que contar y que decir sobre lo que estoy pasando, es difícil entender como puede molestarle a alguien ver a su hija feliz ”, añadió en otra publicación.

Samahara Lobatón revela que gana hasta S/40.000 al mes como influencer

El regreso de Samahara Lobatón a El Valor de la Verdad generó gran expectativa entre los televidentes, especialmente luego de que la ex chica reality revelara lo que gana como influencer en redes sociales.

En medio de la entrevista, Beto Ortiz fue directo al consultarle cuánto dinero percibe por su trabajo en campañas digitales y publicidad. Al inicio, Samahara evitó dar cifras exactas y se limitó a responder: “Muy bien, para vivir en paz”. Sin embargo, terminó confesando que sus ingresos pueden variar de manera considerable.

Según contó, en un “buen mes” puede llegar a generar hasta S/40.000, mientras que en un “mal mes” sus ingresos bordean los S/10.000. La revelación dejó impactado al conductor, quien no dudó en bromear: “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?”, en alusión a la presidenta del Perú.

Ante el asombro, Lobatón aclaró que no siempre sus ganancias son tan elevadas, pues dependen de la temporada y de la demanda de campañas publicitarias. “No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también ha habido temporadas feas”, señaló.

Ortiz, sorprendido, se animó a calcular que con seis meses buenos y seis malos, la influencer podría estar percibiendo alrededor de S/300.000 al año. Entre risas, Samahara respondió: “No siempre”, dejando en claro que sus ingresos fluctúan constantemente.

La confesión encendió las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar a la cifra que, para muchos, resulta inesperada en comparación con otros rubros profesionales.