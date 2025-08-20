Un nuevo enfrentamiento ha surgido entre Samahara Lobatón y su expareja, Youna Horna, quien la acusó de haberle exigido S/30.000 como cuota de ingreso para el colegio donde su hija en común, Xianna, estudiaría este año.

El barbero compartió en sus redes sociales una serie de pruebas, entre ellas una grabación telefónica en la que, supuestamente, la hija de Melissa Klug, le pidió dicho monto para inscribir a su hija en un exclusivo centro educativo.

En la grabación, Youna cuestiona a Samahara por el elevado costo de la matrícula, una suma que califica como un “esfuerzo imposible” de asumir.

“ Te lo agradezco, pero hay muchas buenas opciones. Yo no lo puedo pagar, ni siquiera lo puedes pagar tú porque tienes que sentarte en un programa para denigrarte y hablar de tu vida pasada para poder pagar un colegio ”, se le escucha decir al barbero.

Por su lado, la influencer indicó que la cuota de ingreso y la matrícula ya habían sido pagadas antes de su participación en el programa “El Valor de la Verdad”. Además, señaló que su intención era que su hija cursara toda su etapa escolar en dicha institución educativa.

También, Samahara Lobatón emitió un comunicado a través de sus redes sociales, en el que acusó a Youna de adeudarle S/25.000 en devengados y un mes de pensión alimenticia. Asimismo, afirmó que el padre de su primera hija no había aportado “ni un sol para la cuota de ingreso” y que, supuestamente, la había chantajeado en varias ocasiones con el tema de la pensión.

“ El papá del año dijo ‘espérate que voy a cobrar de los programas para comprarle el pasaje a mi hija. Estaba esperando salir a hablar mal de mí para comprarle el pasaje. Quien la trae al Perú no es su tía, es mi tía que tuvo que viajar porque el señor no quiso mandarla ”, se lee en la publicación del Instagram de la hija de la popular “Blanca de Chucuito”.

Comunicado de Samahara