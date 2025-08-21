Tras el anuncio de Gustavo Salcedo sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, se esperaba que la conductora se pronunciara al respecto en el programa “Arriba mi gente”. No obstante, la exreina de belleza no se presentó en la edición del jueves 21 de agosto.

Santi Lesmes y Fernando Díaz dieron inicio al programa; sin embargo, la ausencia de la exreina de belleza fue notoria, ya que no apareció como de costumbre. En su lugar, Tula Rodríguez asumió el rol de conductora invitada.

Como es habitual, los conductores comenzaron el programa presentando las novedades del día y Santi Lesmes aprovechó un momento para dedicarle un mensaje a su compañera.

“No podemos ser ajenos a la noticia”, expresó Lesmes para luego enviar saludos a Mantilla y manifestar que esperan su pronto regreso.

Esposo de Maju Mantilla anuncia separación: “Agradezco el tiempo compartido juntos”

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo terminaron su matrimonio luego de varios años juntos. Dicha noticia fue confirmada por el empresario mediante un comunicado en redes sociales, donde aclaró que pese a la separación, ambos seguirán siendo padres responsables por el bien de sus hijos.

De acuerdo con Salcedo, esta decisión fue tomado tras varios meses de reflexión, emociones fuertes y una conciliación firmada por ambas partes.

Aunque se sabía que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estaban intentando salvar su matrimonio tras la polémica ocurrida en 2023, finalmente han decidido poner fin a su relación.

Ayer, miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo dio a conocer el fin de su matrimonio en sus historias de Instagram.

“ Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla ”, escribió al inicio.

En ese sentido, el empresario le agradeció a Maju Mantilla por los años compartidos.

“ Fueron años, con momentos que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos ”, agregó en su comunicado.

Finalmente, Salcedo aclara que no brindará más declaraciones al respecto: “ Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión ”.

Comunicado de Gustavo Salcedo