Tras la difusión de un video en el que se le ve rechazando el abrazo de una joven con discapacidad que lo esperaba en las instalaciones de un banco, Paul Vega rompió su silencio y se pronunció al respecto.

En declaraciones para América Espectáculos, el actor explicó los motivos detrás de su reacción. Según contó, el incidente ocurrió mientras se encontraba grabando escenas de la serie en Ancón.

“ Hubo una situación que mucha gente ha comentado, muy incómoda, quisiera explicar un poco… Pedir disculpas a esa persona que se sintió incómoda, a la que hice pasar un mal rato, siempre estamos muy pendientes porque finalmente somos lo que somos gracias a ustedes ”, expresó.

En ese sentido, dijo que las jornadas de grabación son bastante exigentes, ya que la producción lo presiona constantemente para regresar al set: “ A veces las grabaciones son muy apuradas y yo en el apuro cometí esta torpeza de no atender a esta persona amablemente y cómo se lo merecía. Pido mil disculpas por esta torpeza que cometí contigo, debí quedarme ahí, darte un abrazo, me imagino que has estado esperando bastante rato para conocernos, yo debí quedarme ahí y por eso te pido disculpas ”.

Vega aseguró que no suele tratar de esa manera a sus fanáticos, pero explicó que en esta ocasión tuvo que salir corriendo para continuar con las grabaciones. No obstante, aclaró que su intención no es justificarse por el mal momento que le hizo pasar a la joven.

“ Mucha gente criticó esa actitud, me lo merezco, hay que asumir los errores ”, manifestó.

Posteriormente, Paul Vega invitó a la joven y a su madre al set de grabación: “ La invitación está hecha, quisiera reparar en algo el mal rato que les hice pasar y las disculpas van para las dos. Pasaron un mal rato ambas por una torpeza de mi parte, a veces la gente no entiende bien este trabajo, pero no es una justificación. Para las dos, mil disculpas y espero verlas por acá y poder darnos un abrazo y pedirles disculpas personalmente ”, concluyó.