Big Time Rush anunció la incorporación de 13 nuevas fechas a su esperada gira mundial, “BIG TIME RUSH IN REAL LIFE WORLDWIDE”, entre las cuales destaca su regreso a Lima, Perú, con un concierto el próximo 27 de febrero en el escenario de Costa 21.

A partir de febrero del 2026, Big Time Rush regresará a México y Sudamérica por primera vez desde su exitosa gira en el 2023 con conciertos llenos. También volverán a Australia tras su tour sold-out en 2024 y, por primera vez en su carrera, se presentarán en Emiratos Árabes Unidos.

La gira “BIG TIME RUSH IN REAL LIFE WORLDWIDE” les dará a los fans exactamente lo que tanto pedían: escuchar en vivo todas las canciones de cada episodio de su exitosa serie de Nickelodeon, muchas de ellas interpretadas por primera vez en un escenario.

Además, Katelyn Tarver y Stephen Kramer Glickman, quienes dieron vida a Jo y Gustavo en la serie, se sumarán a la banda en todas las fechas, convirtiendo esta experiencia en una verdadera reunión épica.

Las entradas y paquetes VIP para el concierto de Big Time Rush en Lima estarán disponibles primero, a través de la preventa exclusiva para miembros del Big Time Rush Fan Club, el miércoles 27 de agosto.

La preventa con tarjeta BBVA se realizará desde el miércoles 27 de agosto a las 11:00 a.m. La venta general comenzará el viernes 29 de agosto a las 10:00 a.m. Las entradas saldrán a la venta vía Teleticket.

Los miembros del Big Time Rush Fan Club tendrán acceso prioritario a entradas y paquetes VIP desde el miércoles, 27 de agosto. Los paquetes VIP pueden incluir meet & greets, acceso al lounge VIP “Palm Woods”, pre-show huddle con la banda y más. Para más información sobre los detalles VIP e inscripción al fan club, visitar BigTimeRushOfficial.com.