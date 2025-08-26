Melissa Klug fue consultada en ‘América Hoy’ sobre la polémica que envolvió a Jesús Barco en 2024, cuando el futbolista emitió un comunicado por el “ampay” que Magaly Medina iba a difundir en dicho año y al final el protagonista fue Christian Domínguez.

Janet Barboza le recordó a la empresaria sobre el presunto “desliz” del jugador.

“Al parecer respondía a mensajes que le enviaban o reaccionaba con emoticones, o daba ‘me gusta’ en las fotos que al parecer habría él y algunas personas que le escribían”, expresó la “Rulitos”.

Este lunes, la “Blanca de Chucuito” recordó dicho episodio con el padre de su última hija pero mencionó que actualmente su relación está muy sólida.

“ Yo sí lo conversé acá, se lo conté a ustedes, acuérdense que supuestamente era una primicia. Él hizo una falta, lo reconoció, yo lo perdoné, lo acepté y hasta el día de hoy (¿La falta era que él reaccionaba a mensajes?) Sí ”, reconoció Klug.

Luego de las declaraciones de Melissa, el programa de Ethel Pozo publicó un video del futbolista, donde le envía un mensaje romántico a la empresaria.

“Se me hace difícil porque esto no es lo mío, pero yo creo que mereces esto y muchas cosas más (...) me atrevo a hacer este video, para recordarte lo mucho que te amo, lo feliz que estoy, de estar a tu lado, de ver la gran mujer que eres y la gran mamá“, se le escucha decir al futbolista.

“ En estos 5 años hemos pasado por muchísimas cosas y hemos sabido salir adelante. Creo que hoy en día estamos formando una familia hermosa y es ver crecer a nuestra hija, sabes que no tiene precio y no lo cambio por nada ”, agregó Barco.

Tras ello, Melissa Klug sonrío y comentó sobre el amor que siente por Jesús Barco.

“ Es mi pareja, es mi familia, el padre de mi hija y yo he formado una linda familia con él. Ama a mis hijos, estamos súper bien y deseo de todo corazón que esto se logre, seguir juntos ”, sostuvo.

Además, la “Blanca de Chucuito” dijo que conversó con Barco sobre el tema del matrimonio: “No hay fecha todavía, pero sí lo tenemos presente y clarísimo. Él está jugando ahorita en Huánuco, yo voy y vengo, también con la bebé para que esté con su hija. Estamos superbién, no es que nos dejemos de ver”.