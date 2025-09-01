La colombiana Milena Zárate reconoció en el programa “El Valor de la Verdad” que le mintió a la entonces esposa del exboxeador Jonathan Maicelo al decirle que no tenía ninguna relación con él.

Sentada en el sillón rojo, la colombiana dijo que la mujer la había contactado para confirmar rumores que circulaban en programas de espectáculos, pero Milena admitió que negó la relación para proteger al exdeportista.

Aunque reconoció sentir atracción por Maicelo, expresó que no confirmaba ni negaba nada públicamente, lo que generó especulaciones.

Milena Zárate reveló que se enteró por esa llamada que Maicelo estaba casado y calificó al boxeador como manipulador y mentiroso. También contó que decidió mentir para cuidar la imagen de Maicelo.