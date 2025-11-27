Al inicio de su programa del último miércoles, Magaly Medina lanzó fuertes críticas contra Sofía Franco, luego de que esta insinuara que Analía Jiménez habría “sembrado” al esposo de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau.

“ Todos estamos de acuerdo la mayoría, al menos hombres y mujeres, de que Analía Jiménez tiene en sus favoritos, el chismefono. Ella misma llama el chismefono para que la ampayen. Sentencio, ojo ”, fue lo que aseguró la expareja de Álvaro Paz de la Barra.

Estas declaraciones provocaron la molesta de la “Urraca”, quien la desmintió: “Esta mujer afirma que a nosotros nos llama para datearnos, Analía Jiménez, ¿cómo así alguien puede afirmar sin pruebas, algo semejante? Nosotros podríamos pedirte que nos compruebes fehacientemente, con pruebas a la mano, cómo es que puedes afirmar semejante cosa “.

Medina cuestionó a Franco por minimizar a su equipo de investigaciones: “ ¿Cómo tú denigras y cuestionas el trabajo de mis investigadores que durante meses, hacen su trabajo? Que tú nunca sabrás hacerlo. Bien avezada esta afirmación. Un poquito desubicada “.

Asimismo, la periodista le envió una advertencia a Sofía Franco tras haber mentido sobre el “ampay” del esposo de Silvia Cornejo.

“ Yo también podría decir que la puedo demandar por $30 millones de dólares por el daño que está haciendo, al honor, prestigio y trayectoria de un programa como el que conduzco. Anda buscando tus pruebas y ponme en qué te basas para difamarnos de esa manera ”, finalizó.