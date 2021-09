Magaly Medina sorprendió al criticar en su programa la pedida de mano que le hizo el actor cómico Carlos Vílchez a su pareja durante un sketch del programa ‘JB en ATV’.

La polémica conductora de televisión señaló que todo se trató de una burla y que la popular ‘Carlota’ hasta fue irrespetuoso con su pareja por someterla a ese tipo de espectáculo.

“Es un anillito de utilería, entonces para mí que eso fue un chiste, fue una tomadura de pelo, porque más eran las risas y las burlas que yo creo que no se debió de interpretar, a menos que lo diga el actor, como una pedida de mano. A mí no me lo pareció, es un anillo cualquiera”, comentó la llamada ‘Urraca’.

“Yo entiendo que esa no fue una propuesta seria, porque si hubiera querido hacer una propuesta de lo más romántica en medio de sus compañeros de labores y aprovechando esta parodia que hacían, por lo menos hubiera traído la sortija verdadera, se hubiera arrodillado y le hubiera puesto la sortija”, agregó Magaly Medina algo incómoda por el tema.

Finalmente, la figura de ATV confesó que si ella hubiera estado en el lugar de la novia de Carlos Vílchez, le hubiera tirado el anillo pues lo considera una burla.

“No es una pedida de mano formal. Además, a mí me das un anillo de dos soles de utilería en medio de un sketch donde todo mundo se está burlando de mí, yo agarro el anillo y te lo tiro. Me parece irrespetuoso más bien que someta a su novia a una cosa de esas”, sentenció Medina.

