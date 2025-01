Tras la entrevista de Andrea Llosa a Christian Cueva, Magaly Medina se pronunció totalmente molesta y advirtió que evaluará su permanencia en ATV.

“ Te digo que esta falta de respeto del canal me ha parecido tan grande que, lógicamente, este año voy a cumplir mi contrato porque ya lo firmé antes de irme de vacaciones, pero el próximo año no lo sé. La verdad estoy muy molesta y fastidiada, porque hay algo que no tolero es la falta de respeto y desconsideración ”, sostuvo a Trome.

La ‘Urraca’ arremetió contra su compañera de canal y aseguró que le “dio vergüenza ajena” la charla que tuvo con el futbolista. Además, Medina cree que Llosa quiere quitarle su programa.

“ Anda con tu programete y chambea, graba todos los días en la mañana y haz un solo programa, no hagas cinco en un día, porque es aburrido. Parece que lo que quiere es quedarse con mi programa en algún momento ”, manifestó.

“ Te juro que esa entrevista dio vergüenza ajena, ¿para eso me lo quitas? Zapatero a tus zapatos, vete con tu ADN. Era un personaje mío, veníamos negociando con él y si a ti te llamaron al Instagram y Cueva te escribió, tú le dices: Magaly es la que se encarga de espectáculos, si ella no quiere entrevistarte, yo te entrevisto ”, añadió.