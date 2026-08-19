Magaly Medina explicó que, luego de regresar de sus vacaciones, no pudo completar parte de su servicio comunitario debido a las responsabilidades adicionales que asumió en la producción de ‘Magaly TV, La Firme’. La conductora dio sus descargos a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Medina aclaró que su poca actividad en redes sociales no estuvo relacionada únicamente con las vacaciones que tomó a finales de julio, sino también con las responsabilidades adicionales que asumió tras reincorporarse a su programa.

Según explicó, Patrick Llamo, productor de su programa, afrontó problemas de salud poco antes de que ella iniciara sus vacaciones. Al retornar, la periodista asumió temporalmente la producción general del programa para cubrir su ausencia.

“ Tuve que cancelar citas médicas a mi regreso de mis vacaciones, no pude ir a mi servicio comunitario porque tenía que asumir la producción general del programa ”, señaló la ‘Urraca’.

La conductora explicó que sus funciones habituales comprenden la dirección periodística y la conducción del programa, mientras que la producción general no forma parte de las labores que desempeña regularmente.

“ Yo soy la directora periodística y la conductora, pero no me pongan a producir un programa porque eso es algo que no hago, que no me gusta ”, sostuvo.

La periodista dijo que asumir la producción general significó una carga adicional de trabajo que demandó gran parte de su tiempo y energía. Debido a ello, tuvo que postergar algunas citas médicas y dejó de cumplir parte de las jornadas de servicio comunitario que aún tiene pendientes.