La Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió una investigación preliminar contra el propietario de la orquesta La Bella Luz, Óscar Custodio, por los presuntos delitos de encubrimiento real y omisión de denuncia, en agravio del Estado.

La investigación se originó a partir de la denuncia de Naldy Saldaña, excantante de 26 años de la agrupación, quien habría informado a Custodio que fue víctima de presuntos tocamientos indebidos atribuidos a César Sánchez Chavesta, exdirector de la orquesta.

De acuerdo con las indagaciones fiscales, la cantante comunicó inicialmente al propietario de la agrupación lo ocurrido. Luego, habría acudido junto a su pareja al domicilio de Custodio, en Comas, donde le habría manifestado que, según su versión, el director de la orquesta ya habría incurrido anteriormente en este tipo de agresiones.

Según la información fiscal, Custodio habría respondido que evaluaría lo ocurrido, pero no habría adoptado medidas frente a la denuncia. Posteriormente, el propietario de la agrupación le habría manifestado a la cantante que no podían despedir al presunto agresor y cuestionó la manera en que obtuvo los videos que registrarían los presuntos tocamientos indebidos.

Frente a estos hechos, la fiscal adjunta provincial Martha Leydi Diana Lino Matta ordenó realizar una serie de diligencias con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Entre las diligencias previstas se encuentra la toma de declaraciones de la cantante, del investigado y del representante legal de la orquesta. Asimismo, se recabarán los testimonios del procurador público del Poder Judicial y de otros testigos que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, el Ministerio Público dispuso revisar y extraer información del celular de la denunciante, así como recopilar los antecedentes del investigado y la documentación pertinente para el desarrollo de las diligencias.

🚨 #LoÚltimo | Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (Tercer Despacho) inició investigación preliminar a Óscar Custodio, propietario de la orquesta musical ‘La Bella Luz’ por no denunciar los presuntos tocamientos en agravio de N. S. (26) realizados por parte… pic.twitter.com/we1jx7NkmU — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 18, 2026