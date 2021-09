‘Dayanita’ se presentó en el programa “Andrea” de ATV para saber si niño de 10 años es su hijo, pero la verdad no se pudo revelar luego que la madre del menor se negó a una prueba de ADN.

Ante esta situación, Magaly Medina invitó al popular personaje a su set de televisión y le propuso viajar hasta Ucayali para ir en busca de su supuesto hijo y luchar por esa prueba de ADN.

“Yo pienso que sientes que has perdido la guerra, pero solo has perdido la batalla y tú ya has ganado varias batallas. Tú eres una sobreviviente”, comentó Medina sobre el caso de ‘Dayanita’.

“Tú no te puedes derrotar ahora y no puedes decir que te tiraron la puerta en la cara. Te ayudamos y vamos. Te apoyamos con asesoría legal que provee el programa y el canal. Tu canal puede ayudarte con los recursos que tenemos. No te puedes negar con un hijo que es tuyo, vamos a lucharla”, sentenció Magaly.

‘Dayanita’ se mostró entusiasta con la propuesta de Magaly y le dijo que primero hablarán detrás de cámaras para saber si concretan un viaje a Ucayali en busca del menor y su madre, la señora Pamela Gómez.

VIDEO RECOMENDADO

Ducelia Echevarría a Allison Pastor: “Te gusta dejar las cosas a medias”

La modelo y deportista Ducelia Echevarría retó a su similar Allison Pastor en un reto de prueba física tildándole de miedosa y de que no se excusara de que su única rivalidad es Korina Rivadeneira. Pues la nueva integrante de los guerreros aceptó el reto de Ducelia y esto fue lo que pasó. (Fuente: América TV) Mira el reto de Ducelia Echevarría contra Allison Pastor