La actriz cómica Dayanita se presentó en el programa “Andrea”, de ATV, para someterse a una prueba de ADN y, de esa forma, determinar si en verdad tiene un hijo en la selva peruana.

Durante la conversación con Andrea, Dayanita recordó los duros momentos que vivió con su padre y, en un momento, rompió en llanto.

“No me despedí de mi padre, fue difícil aceptar el fallecimiento de mi padre. Por medio de una llamada, él me llamó pidiéndome perdón por todas las cosas que me hizo y, al siguiente día me tocan la puerta diciéndome que ya falleció”, expresó la actriz cómica.

Luego continuó con: “Yo sufrí demasiado, mi mamá sufrió (...) su corazón ha sido muy duro, yo me saqué la mugre trabajando.

SI TUVE UNA RELACIÓN PERO DE AMIGOS

Pamela, la supuesta expareja de Dayanita, reveló en una conversación con el investigador de Andrea, que la actriz cómica no es el padre de su hijo y que todo lo que dice es mentira.

“Yo lo conozco cuando tenía 12 años (..) hemos vendido chicle, hemos andado, hemos correteado y yo me vengo a tener una pareja. Yo recuerdo que mi hijito no es de él (Dayanita). Es del señor con el que vivía y mi mamá lo conoce. Al mirar a Max y al mirar a mi hijo, no tiene nada de él” , comentó Pamela.

Luego continuó con: “nunca tuve una relación (con Dayanita) Sí tuve una relación pero de amigos. Todo lo que él habla es mentira”

EL VALOR DE LA VERDAD

Cabe mencionar que en 2019, en “El Valor de la Verdad”, la actriz cómica reveló que tuvo un hijo y cuando lo confesó, tanto su pequeño como la madre de él, estaban desaparecidos.

Yo le dije a mi papá: ‘Tengo una enamorada’ y me encerraron en el cuarto (con ella). Y tuve que tener una relación con esa chica. Ella me mandó un mensaje diciéndome que estaba embarazada y no le creía”, comentó en ese entonces.

Luego continuó con: “desde que llegué a Lima ya no lo pude ver más. Es un niño al que tengo siempre en mi mente. No me voy a olvidar de ese niño”.

Dayanita aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a la citada mujer, a quien le pidió volver a ver a su hijo. “Si ella me está viendo yo lo único que le diría es que piense... Aquí estoy para darle todo lo que él [su hijo] quiera”, finalizó.