En redes sociales ha surgido un rumor sobre una supuesta separación entre Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, Por ese motivo, la conductora de TV se pronunció en un medio local para dejar en claro que no está interesada en responderle a “cualquier desconocidos”.

“No voy a responder a cualquier desconocido que cree saber sobre mi vida más que yo” , respondió Magaly Medina a Trome.

Luego continuó con: “no puedo dar explicaciones cada vez que tengo asuntos que atender fuera del país y donde mi esposo no puede acompañarme”.

Magaly arremete contra Pamela López: “Cuando ella se fue a París, fue a buscar el ‘encontronazo’”

Magaly Medina tuvo unas duras palabras contra Pamela López, esposa de Chirstian Cueva y que habría vuelto con el jugador pese a la traición que sufrió por parte de él.

“Cuando ella se fue a París, a poca distancia de Barcelona, se fue a buscar el ‘encontronazo’ con él porque si fuera otra, te vas al otro lado del mundo (...) No pues, no vas y te vas a entregar con papel de regalo”, criticó la ‘Urraca’ a Pamela López.

“Acá no somos tontos, definitivamente ella no quería perder ese matrimonio. Que mal hace para no valorarse ella (...) ha llorado tanto esta mujer, dime, por qué a algunas les gusta tanto victimizarse, ¿tanto significa el bolsillo de un futbolista? ¿tanto están aconstumbrados a una vida sin trabajar o no hacer nada?”, cuestionó Magaly.

