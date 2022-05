Magaly Medina respondió a Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, por decir que habían ‘ampays’ guardados de Rodrigo Cuba. La ‘Urraca’ salió a desmentir esta información y aseguró que su programa le hizo investigación también al futbolista, pero solo encontraron una “vida insípida”.

“Señora, hello, quien hizo la investigación fue este programa. No tengo ningún ampay guardado del ‘Gato’. En algún momento le hemos hecho investigación a los dos, pero los ‘runrunes’ venían más del lado de América Televisión porque de ahí venía la información y nos dedicamos y enfocamos en Melissa. Al otro (Rodrigo Cuba) no le encontramos nada, le encontramos una rutina bien aburrida, qué francamente mis investigadores se aburren bien rápido, las vidas insípidas no les gusta”, dijo Magaly Medina.

¿Qué dijo la madre de Melissa Paredes?

En la reciente entrevista que ofreció a “América Hoy”, la mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, manifestó que Rodrigo ‘Gato’ Cuba estaba saliendo con otra mujer mientras aún vivía con la actriz de “Ojitos Hechiceros”.

“Ellos estaban separados. La otra persona (Rodrigo Cuba) también estaba haciendo su vida, que no haya salido su ampay es muy diferente, y seguro jamás va a salir, vas a ver que algún día se va a salir la verdad”, arremetió la señora. Y rápidamente los conductores del matutino respondieron sorprendido. “¿Qué ampay?”.

Ante la interrogante, Celia Rodríguez explicó que en los pasillos de los canales se especulaba que existían imágenes de una posible infidelidad del exesposo de Melissa Paredes.

“Ustedes que trabajan ahí, eso es un vox populi a nivel de la televisión, pero Melissa vende más lógicamente... Si no lo saben y yo lo digo, nadie me va a creer, qué te voy a decir”, sostuvo.

“No voy a mentir, lo hemos escuchado, pero no quiere decir que haya sido real, lo que es real es lo que se ve y lo que se ve es un ampay de Melissa Paredes”, fue la respuesta de la hija de Gisela Valcárcel.

