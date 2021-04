Magaly Medina presentó en su programa imágenes exclusivas del chico reality Facundo González escapando de la fiesta COVID de Yahaira Plasencia. Recordemos que en diversos noticieros solo se han mostrado grabaciones de la intervención de Pancho Rodríguez y de la salsera, pero no de Ximena Peral ni de la expareja de Paloma Fiuza.

La popular Urraca comentó que, de no ser por el comunicado de Pro TV, los televidentes no se enteraban que en la fiesta de la salsera se encontraban otros integrantes de Esto es Guerra, ya que alguno de de ellos escaparon en un auto y no fueron grabados por la policía.

Según el documento de propiedad del auto que se mostró en ‘Magaly TV, la firme’, el BMW blanco figura a nombre del abogado Daniel Francisco Molina López, de 51 años.

FACUNDO ESCAPANDO

Magaly reveló cómo Facundo salía de la casa en Cieneguilla abordo del BMW blanco, donde estuvo escondida Yahaira Plasencia.

“Ahí está Facundo, ahí lo descubrimos. Él está yéndose de la casa, en el BMW donde en la maletera iba Yahaira Plasencia. Este BMW estuvo ahí para sacarlos de ese lugar, del lugar de la vergüenza. Eso es lo que descubrimos investigando”, comentó Magaly.