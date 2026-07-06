La interacción entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en redes sociales volvió a captar la atención del público. El gesto del conductor argentino en una publicación de la modelo dio pie a nuevas reacciones y especulaciones.

La situación se desató luego de que Tinelli dejara un comentario en una publicación de Milett en Threads, un detalle que no pasó inadvertido para los usuarios, quienes alimentaron las versiones sobre una posible reconciliación.

Pese a la interacción, Milett no respondió al comentario de Tinelli, un detalle que no pasó desapercibido. Según medios del extranjero, la modelo habría preferido mantenerse al margen.

Durante su programa, Magaly Medina analizó el intercambio y cuestionó qué habría motivado el comentario de Tinelli. Según la conductora, la reacción de Milett no habría caído bien en el entorno del presentador argentino.

“ Pero ella no le contesta y dicen que luego ha borrado el comentario. Creo que se sintió ridículo porque ella no le comentó. Seguramente le estaba tirando maicito ”, manifestó la ‘Urraca’.

“ Un hombre como Tinelli supongo todavía siente una cosa por Milett o qué sería, de repente está pensando en que tiene que arreglar las cosas con ella porque ya se viene el lanzamiento de la otra temporada del reality que protagonizaron y Milett también participa ”, sostuvo.