Melissa Klug habló sobre los procesos judiciales que enfrenta con Jefferson Farfán, padre de sus hijos varones. En ese sentido, la empresaria manifestó que el exfutbolista no le pasa pensión a su hijo mayor, pese a que actualmente estudia en la universidad.

“ Son como ya casi doce años, es una batalla, es como un cáncer que no termina nunca. Yo no tengo el dinero que él tiene. No tengo los contactos que él tiene. Yo sí gasto en abogado, trabajo para pagar abogados y crío a sus hijos. Si bien es cierto él pasa una pensión para el menor nomás, porque Adriano ya es mayor de edad, aunque debería porque él está en la universidad, pero mejor no hablo del tema. No hay manera de decirle al abogado para conversar y esto termine ”, sostuvo en ‘Café con la Chévez’.

“ Estamos bloqueados hace como cinco años, cuatro años, pero debería, porque es el papá de mis hijos. Todavía tenemos un hijo pequeño, pero si no lo quiere, no lo voy a obligar ”, agregó.

Melissa Klug cuenta cómo perdonó a Jesús Barco tras ampay: “No estoy en edad de perdonar infidelidades”

Melissa Klug recordó el ampay de Jesús Barco y reveló por qué decidió darle una nueva oportunidad. La “chalaca” sostuvo que no hubo una infidelidad, pero sí una falta de respeto.

Klug relató que no fue sencillo reconciliarse con Barco después de que “Magaly TV La Firme” difundiera imágenes en las que el futbolista aparecía junto a dos compañeros de profesión y dos mujeres disfrutando cerca de una piscina.

“Gracias a Dios, todo se solucionó. Él fue a la Federación donde le dieron fe de que no había tomado alcohol, había estado en su día libre, pero yo no le di fe porque no debía estar ahí, porque es una falta de respeto”, manifestó Melissa en ‘Café con la Chévez’.

La empresaria explicó que, luego de conversar con Jesús Barco, optó por reconciliarse con él. Sin embargo, advirtió que una infidelidad sería imperdonable, ya que, según dijo, no está en una edad para aceptar ese tipo de traiciones.

“Conversamos. Si bien es una falta de respeto, fui yo quien le dio la oportunidad de que me demuestre que esto no se va a volver a repetir porque ya no estoy en edad de perdonar infidelidades. Me daría pena por su hija porque no vería juntos, pero él sí estaría presente”, resaltó.

En ese sentido, Melissa admitió que el ampay la llevó a reaccionar de forma impulsiva: “Él estuvo en un lugar compartiendo con ellos. No tenía que estar ahí, no debió y Magaly lo sacó. Yo automáticamente lo saqué (comunicado), asumo mis errores, soy una mujer que tiene sentimientos y fue mi reacción y dije: ‘Esto se acabó’, porque me imaginé varias cosas”.

La expareja de Jefferson Farfán fue enfática al señalar que una infidelidad marcaría el fin de su relación con Jesús Barco. “Que yo perdone una infidelidad, no lo voy a permitir”, sostuvo la empresaria, quien admitió que en el pasado sí perdonó ese tipo de situaciones.