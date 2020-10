Magaly Medina se refirió al nuevo ‘ampay’ de la actual pareja de Silvia Cornejo, Jean Paul Gabuteau, y no dudó en criticar al empresario por serle infiel a la conductora de espectáculos, pese a que ella había estado internada en una clínica el último fin de semana.

Según reveló Magaly Medina en su programa, Silvia Cornejo se ausentó de la conducción de ‘América Espectáculos’ edición mediodía, debido a un problema de salud.

“El sinvergüenza que agarra ayer la ha llevado a la ex, Analía Jiménez, que ha sido una relación de a tres, pero no creo que las dos no creo que estén contentas con esta situación. La ha llevado a la playa en donde veranea con Silvia y su hijo, eso es de lo más irrespetuoso”, manifestó la popular ‘Urraca’.

Magaly Medina revela que Silvia Cornejo estuvo internada en clínica. (Video: ATV)

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ remarcó que Jean Paul Gabuteau visitó a Silvia Cornejo el lunes y aprovechó que ella descansaba en su departamento el martes para ir con su expareja hacia una playa del sur.

“Ella estuvo internada en una clínica ginecológica de Monterrico el fin de semana. El lunes la fue a sacar y el martes, mientras ella estaba tomando su descanso médico en su departamento que comparten juntos en Barranco, él se la ha llevado a ella a ver casas al sur en Asia, aparentemente va a alquilar una casa para ella y su hijo”, sostuvo Magaly Medina.

