John Kelvin recuperó su libertad este 25 de octubre tras casi un año de permanecer recluido en el penal de Lurigancho, y Magaly Medina volvió a expresar su indignación ante el nuevo fallo que permitió su excarcelación.

Tras ver las imágenes de la salida del cantante del centro penitenciario donde estaba recluido, la conductora de espectáculos consideró que esta nueva sentencia no le habría caído nada bien ni a los seguidores del artista.

“Yo no veo ningún fan, no veo ahí a gente manifestándole su apoyo, celebrando su salida, no veo a un grupo de personas gritando su nombre. Él ha salido por un mandato judicial, pero no es algo que nos agrade”, cuestionó.

Para la ‘Urraca’, la decisión del Poder Judicial de declarar absuelto al artista por el delito de violación sexual contra Dalia Durán es un mal precedente para la lucha contra la violencia de género.

“En el país lo que se tiene que hacer es sentar precedentes para que los golpeadores y los maltratadores tengan miedo de ir a prisión y de cumplir sentencias larguísimas, pero está (sentencia) fue un saludo a la bandera”, acotó.

En ese sentido, Magaly Medina señaló que espera que esta decisión de las autoridades se pueda revertir, ya que se estaría cometiendo una injusticia contra la modelo cubana. “Ojalá haya alguna forma de que Dalia Durán pueda apelar, esta sentencia ella la debería apelar por su dignidad, por sus hijos, por todo lo que ella pasó”, precisó.

