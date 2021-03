Durante la más reciente edición de su programa, Magaly Medina volvió a dedicar algunas palabras a Sheyla Rojas, días después de que su expareja Antonio Pavón llegara a Lima para llevarse a España a su hijo.

Sobre su accionar, la conductora no dudó en criticar el cambio de la modelo, de quien aseguró, se convirtió en “una barbie ficticia” y un “objeto de deseo” por un tipo de hombres.

“Nosotros no podemos entender cómo Sheyla se ha alejado así increíblemente de su pequeño, cómo se ha ido cada vez más fijando en sus razones personales, cómo se ha ido hinchando más por adelante, por atrás, transformando su cara, transformado su cuerpo, transformando su vida en una vida frívola, en una vida de convertirse en una Barbie ficticia, en un objeto de deseo de algún tipo de hombres, cómo ha ido distorsionando su vida”, aseguró en su programa Magaly TV La Firme.

En esa línea, consideró que en un mediano o largo plazo, Rojas terminará arrepintiéndose de haber perdido días de felicidad con su hijo Antoñito por “perder la brújula”.

“Es una mujer que parece haber perdido la brújula de su vida o quién sabe cuál es ella la meta a la que quiere llegar o cuáles son los senderos que quiere transitar, nosotros no estamos en su mente, no estamos en su corazón, no lo sabemos, pero perderse una escena así, un abrazo así solo por estar viviendo la vida loca fuera del país, es algo que algún día supongo se arrepentirá muchísimo, pero ahora no lo ve y la vida se lo cobrará en algún momento como siempre tiene que ser”, sostuvo.

En relación al video en el que se aprecia a Antonio Pavón abrazando a su hijo luego de un esperado reencuentro, la conductora reflexionó sobre el tema.

“Ese abrazo entrañable, puro, lleno de amor y ese ‘¡papá!’ de Antoñito creo que lo son todo, no hay palabras para descifrar lo que uno ve cuando ve a un niño feliz, cuando ve a un niño contento, cuando ve que lo abrazan con amor”, dijo.

El torero partirá a España con su pequeño hijo y aseguró no tener problemas con que Sheyla Rojas lo visite en España, pues “tiene las puertas abiertas”.

VIDEO