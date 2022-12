La conductora de “Magaly Tv La Firme” reaccionó a la suspensión de la boda de la modelo Brunella Horna y Richard Acuña.

MIRA ESTO: Brunella Horna se pronuncia tras anunciar la suspensión de su boda con Richard Acuña

Cabe mencionar que la pareja compartió un comunicado, a través de su cuenta de Instagram, donde indicaban que debido a la situación actual del país, se postergaría su matrimonio. Como lo habían anunciado anteriormente, la unión se iba a celebrar el sábado diecisiete de diciembre.

“No es momento de celebrar; por ese motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón de la crisis actual”, indicaron.

Al respecto, Magaly Medina señaló estar de acuerdo con la decisión de la co-conductora de “América Hoy” y su prometido. “No la están cancelando, están postergando hasta que el país vuelva a la normalidad”, expresó.

“Las circunstancias son difíciles. Todo se está cancelando. ¿Por qué no cancelar una boda? Muchas se van a cancelar.”, agregó la popular “Urraca”.

Brunella Horna podría tener Covid-19 días antes de su boda: “Tengo que sanarme como sea”

La conductora del programa ‘América hoy’, Brunella Horna lamentó haberse enfermado una semana antes de contraer matrimonio con su novio Richard Acuña. La empresaria teme haber contraído Covid-19. Sin embargo, aprovechará para descansar.

“Y una semana antes de mi matri, me enfermé... Sopita de pollo. No me gusta la verdad, pero ahora tengo que sanarme como sea”, escribió en sus historias de Instagram, donde también publicó un video donde explicó cómo se siente.

TE PUEDE INTERESAR