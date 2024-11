Julián Zucchi confirmó en una entrevista que su relación con la reportera Priscila Mateo ha llegado a su fin, aclarando así los rumores que circulaban sobre su ruptura.

Al respecto, Zucchi se describió como “soltero, pero nunca solo” y mencionó que su enfoque está en sus hijos.

“Soltero, pero nunca solo. No tengo gatos, no tengo a nadie, solamente a mis hijos”, expresó Julián Zucchi.

La separación se hizo más evidente cuando Mateo celebró su cumpleaños sin la compañía del actor y, días después, Zucchi fue visto en una fiesta de Halloween con amigos, lo que intensificó las especulaciones sobre el fin de su relación.

Priscila Mateo revela mal ambiente laboral en el programa de Magaly Medina: “Opté por bloquearlos de mis redes”

A través de sus redes sociales, Priscila Mateo reveló que no se sentía cómoda trabajando en el programa de Magaly Medina, ya que sus compañeros se burlaban de ella en reiteradas ocasiones. El ambiente laboral era tan incómodo que la periodista decidió hablar con el productor del programa de espectáculos para detener los comentarios hostiles.

La periodista explicó que el ambiente laboral en el programa no era el adecuado después de que se hiciera público su romance con Julián Zucchi.

“Opté por bloquearlos de mis redes, y así no sentirme observada y trabajar con tranquilidad. Hasta que el día lunes pasado hablé con mi productor para que por favor les ponga un ‘estatequieto’ porque solo quería trabajar sin que me molesten todo el tiempo”, se lee en el comunicado de la periodista.

Luego continuó con: “pese a que siempre los ayudé en lo que necesitaban, recomendé a uno de mis compañeros que hoy está en el programa, pero luego de escuchar las risas burlonas cuando tocaron un tema mío, me dolió y me di cuenta de que no quería estar en un ambiente así. A eso le sumamos los comentarios de los conductores en general, que siempre he respetado y he callado porque como adulta que soy, asumo y siempre lo haré. Eso no significa que no me duelan”.