En la última edición de su programa de ATV, Magaly Medina tuvo fuertes calificativos hacia Jazmín Pinedo debido a que ella le volvió a responder en su programa del medio día.

“Han encontrado a una pobre chica, a una tonta útil, ansiosa, hambrienta, de aparecer, de figurar desde hace mucho tiempo (...) cuando le han dicho pelea con esta, pelea con la otra lo hace, es un perro que mandan a ladrar, como un pitbull”, expresó Magaly Medina.





Gigi Mitre arremete contra Jazmín Pinedo y la llama picona: “¿Tanto te dolió una crítica?”

En la última edición de Amo y Fuego, Gigi Mitre tuvo duros calificativos haciaJazmín Pinedo y su última respuesta a Magaly Medina. Cabe mencionar que la conductora de TV tildó de picona a la también modelo por las críticas a su entrevista a Jefferson Farfán.

“Ambas se han dicho de todo, pero pura piconería, para mi Jazmín ha sido picona. Se desvirtuó totalmente el motivo por el que comenzó la pelea: una presentadora de televisión que le hizo una crítica con respecto a una entrevista. Jazmín se erizó tanto que le respondió lo que han visto”, expresó Gigi.

Luego continuó con: “creo que Jazmín tiene opinión propia, pero también tiene un gran porcentaje de gente que no la quiere, y los haters no se cambian y sobre todo en redes. Si tú no les caes, eso es siempre y no cambia. ¿Tanto te dolió que haya hecho una crítica?”,