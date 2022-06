Hace unos días, Ángel Urpeque, productor de Guillermo Dávila, contó a la prensa que él no condicionó a Magaly Medina para que no le pregunte sobre el caso de Vasco Madueño, ya que solo le pidió respeto hacia el cantante.

“Es cierto que hubo comunicación; en honor a la verdad, fue a su productor a quien se le pidió respetar al artista al tratar temas personales. No se le exigió ningún tipo de exclusión, lo único que queríamos es que ella sea respetuosa con el artista y respete. Si él responde o no las preguntas personales, que sea respetuosa porque él también es un ser humano, con errores y aciertos como ella y como todos”, expresó el productor.

Yo soy respetuosa con el artista

En la última edición de su programa, Magaly Medina reafirmó sus comentarios al afirmar que el manager de Guillermo Dávila sí la condicionó para que no hable del caso Vaso Madueño.

“El manager quería condicionar, eso se llama condicionar y es cuando te dicen va, pero no puedes tocar el tema Vasco Madueño. Ahora resulta que el manager quiere desmentir algo que dijo”, expresó Magaly Medina muy indignada.

Luego continuó con: “y cuando yo no he sido respetuosa con el artista, yo soy respetuosa, pero tengo que hacer las preguntas. Acuérdense que aquí tuvimos como un caso emblemático la defensa de Vasco Madueño y la paternidad que siempre le negó Guillermo Dávila. Desde el día que nos enteramos que venía a Perú (...) si yo hice esta campaña de apoyo a esta madre y su hijo, no me puede venir a decir un manager ‘el señor Guillermo Dávila quiere venir a su programa, pero no toque el tema Vasco Madueño’”.