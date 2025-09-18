Maju Mantilla aún continúa en el ojo público por los rumores de una supuesta infidelidad a su aún esposo, Gustavo Salcedo. Por ese motivo, Tula Rodríguez la defendió públicamente y la exreina de belleza se pronunció al respecto.

Rodríguez participó como invitada en el programa “Ponte la cola”, donde el reto consistía en llamar a tres amigos para comprobar el grado de cercanía con ellos. Tula optó por comunicarse con Mariela Zanetti, Ricardo Rondón y Maju Mantilla, con quien conserva una amistad por los años que compartieron en la conducción de “En Boca de Todos”.

Es así como Tula le pidió a Maju que calificara su amistad y la exreina de belleza respondió a través de una llamada en vivo: “ Eres una buena persona, una buena amiga, tienes siempre buenos consejos y das tu tiempo a las personas que lo necesitan ”.

Visiblemente conmovida, Rodríguez le dijo a su amiga: “ Se te quiere mamita linda ”.

La interacción evidenció la complicidad entre ambas, quienes incluso aprovecharon el momento para planear un almuerzo. “ ¿Cuándo me invitas a tu casa a comer? ”, preguntó entusiasmada Maju. A lo que Rodríguez respondió en tono de broma: “ Ya, amiga, pero comes mi pata de pollo (quiero la sopita de puras patitas) ”, provocando la risa de ambas.

Tula Rodríguez sobre rumores de infidelidad de Maju Mantilla: Es mi amiga, pero no voy a poner las manos al fuego por nadie

Tras días de especulación, Tula Rodríguez decidió pronunciarse sobre la polémica generada en torno a Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, a raíz de las declaraciones de Magaly Medina, quien sugirió que la exreina de belleza le habría sido infiel con el productor de “Arriba Mi Gente”, Christian Rodríguez Portugal.

“Maju es mi amiga y voy a ser objetiva... Trabajamos muchos años y conozco a mi Maju, así como también tuve la oportunidad de conocer al papá de sus hijos... Lo que he conocido ha sido a un Gustavo que ha sido un caballero, súper respetuoso y buen papá... son temas que ellos tienen que arreglar, pero Maju es mi amiga y si Maju dice que no, entonces es no”, declaró a Trome.

Asimismo, Rodríguez dudó los presuntos chats entre Mantilla y el productor de Latina: “Yo no quiero defender pero en redes se puede editar y hacer cosas, es algo que solo les compete a ellos”.

A pesar del respaldo a Maju, Tula afirmó que no pone las manos al fuego por nadie: “Yo no voy a poner las manos al fuego por nadie. Yo doy mi vida y mi mano y mi cuerpo y mi alma por mi hija, lo otro, cada uno sabe lo que es, pero si Maju dice que no, es no”.

Por otro lado, Tula Rodríguez también comentó que, hasta el momento, no ha dialogado con Maju Mantilla luego de que salieran a la luz las versiones que la vinculan con una supuesta infidelidad a su exesposo.

“No he querido llamarla para no invadirla. Hemos hablado hasta antes de eso, fui al programa para poder cubrirla porque ella estaba pasando por momentos complejos, pero soy honesta, no la he llamado pero no porque no soy su amiga, sino porque no quiero invadir”, sostuvo.