En la última edición de su programa, Magaly Medina respondió a Maju Mantilla y aseguró que todo lo revelado sobre una supuesta infidelidad de la exreina de belleza cuenta con pruebas.

La conductora también precisó que en su espacio no difundieron los supuestos chats privados que circularon en medios digitales, ya que se trataba de material de carácter íntimo.

“Nosotros tenemos forma de probar toda esa información, tenemos forma de probar cómo fuimos, cómo nos confirmaron esa información. No hemos mostrado chats porque no teníamos por qué, pero sí tenemos pruebas”, expresó Magaly Medin

Maju Mantilla anuncia acciones legales: “Vienen difundiendo información falsa sobre mí”

A través de un video difundido recientemente, Maju Mantilla mostró su incomodidad por la constante propagación de noticias falsas que, según dijo, son generadas por ciertos portales. La exreina de belleza continúa en el ojo público luego de su separación con Gustavo Salcedo.

“ Yo la verdad me encuentro muy cansada. Es increíble como medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí, creando historias o episodios de mi vida que nunca sucedieron ”, manifestó la conductora de “Arriba mi gente”.

En ese sentido, Maju advirtió que no permanecerá indiferente y dejó entrever que emprenderá acciones legales contra quienes difundan afirmaciones falsas en su contra.

“ Generando así, expresiones negativas hacia ellos y hacia mí. Por tal motivo, quiero decirles que me reservo mi derecho a tomar las acciones legales correspondientes ”, concluyó.